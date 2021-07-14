KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü oyunlara gelmeyecektir - Son Dakika

MERSİN'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada federasyon temelli görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Rum tarafı adaya tamamen hakim olacakları, Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne getirecekleri ve Türkiye'yi adadan uzaklaştıracakları bir düşünceye sahiptir. Kıbrıs Türkü bunların oyununa gelmedi, bundan sonra da gelmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene katıldı. Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolünün yer aldığı törende Atatürk anıtına çelenk sunan ve günün önemine ilişkin bir konuşma yapan Tatar, tüm baskılara rağmen adadaki Türk varlığının sürdüğünü vurguladı.