KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban vekaletini Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) emanet etti.

MAKBUZUNU ALDI

Din Hizmetleri Müşaviri Eken, KKTC'de Din Hizmetleri Müşavirliği ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca sürdürülen "2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu" hakkında bilgiler aktardı. Tatar'ın vekaletini TDV adına kabul eden Eken, Cumhurbaşkanı Tatar'a kabulleri dolayısıyla teşekkür ederek kurban bağış makbuzunu takdim etti.