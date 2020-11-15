Son dakika... - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı - Son Dakika

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.