Son dakika... - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika... - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı
15.11.2020 21:00
Bir son dakika haberine göre - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katıldı
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkent Lefkoşa'da Türkiye tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.
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