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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti"

03.10.2021 20:11
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim 2020'de açılışı gerçekleştirilen Kapalı Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim 2020'de açılışı gerçekleştirilen Kapalı Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Tatar, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen basınla buluşma etkinliğinde, "Maraş konusundaki son durum nedir?" sorusu üzerine, Maraş'ın 1974 yılından beri kapalı olduğunu anımsatarak, bölgenin tamamıyla Türk vakıflarına ait olduğunu söyledi.

KKTC sınırları içinde yer alan Maraş'ı ziyarete açtıklarını hatırlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Taşınmaz Mal Komisyonu adında bir kurulumuz var. Kimin mal varlığı varsa oraya başvurulup iade edilmesini istiyoruz. Süreci şu anda sürdürüyoruz. Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu sayı, pandemiye rağmen. Pandemi olmasa ziyaretçi sayısı milyonu bulurdu. Aşılama ve aldığımız tedbirlerle, açılmalarla, kısa bir süre sonra turizm ve öğrenci boyutuyla eski noktaya geldiğimizde o zaman Maraş'a ziyaretler artacak, Maraş daha fazla değer bulacak. O güzelim plaj ve oradaki sosyal tesisler, parklar yaşam bulacak. Uluslararası hukuk bağlamında yavaş yavaş yerleşime açılacaktır."

Tatar, bir gazetecinin, "KKTC'ye yapılmasını planlanan külliye ilgili son durum nedir?" sorusunu da yanıtladı.

Bunun kendileri için çok büyük bir proje olduğunu vurgulayan Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmiş bir kıymet ortaya çıkacaktır. Orada bizim Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olduğu ve o devlete yakışır şekilde bu yapıların yapılması önemlidir. 450 dönümlük arazide, 50 dönümü binalara ve 400 bin dönümü de parka ayırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Milli Park olarak değerlendirilecektir." bilgisini paylaştı.

"Cengiz Topel bizim için bir kahramandır"

Cumhurbaşkanı Tatar, programı kapsamında ayrıca Dede Korkut Parkı, Millet Bahçesi ve Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti.

İki Eylül Caddesi'ne geçen Tatar, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Şehit Pilot Cengiz Topel'in anıtına çelenk bıraktı.

Tatar, burada yaptığı açıklamada, 1964'te Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs'a gönderildiği ve Rum çetelerine karşı taarruza geçtiğini anımsatarak, taarruz sırasında Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in uçağının hasar aldığını dile getirdi.

Topel'in uçaktan paraşütle atladıktan sonra Rum çeteler tarafından işkenceyle şehit edildiğini hatırlatan Tatar, "Bu da bizim içimizde bir yara olmuştur. Cengiz Topel'i hiçbir zaman unutmadık. Cengiz Topel bizim için bir kahramandır, bir şehidimizdir, her zaman Kıbrıs'ta yaşatılmaktadır. Her yıl 8 Ağustos günü onu anıyoruz. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun." dedi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti" - Son Dakika
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