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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş, insan haklarına uygun bir şekilde açılmıştır" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş, insan haklarına uygun bir şekilde açılmıştır"

04.01.2022 20:38
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Maraş, insan haklarına uygun bir şekilde açılmıştır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldan sonra Ekim 2020'de kademeli açılım sürecinin başladığı Maraş bölgesinin insan haklarına uygun bir şekilde açıldığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldan sonra Ekim 2020'de kademeli açılım sürecinin başladığı Maraş bölgesinin insan haklarına uygun bir şekilde açıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Vechi'yi kabul etti.

TMK'nin önemli bir görevi olduğunu söyleyen Tatar, Rum tarafının kendi vatandaşlarına "TMK'ye başvuru yapmayın" şeklinde baskı uygulamasının doğru bir davranış olmadığını dile getirdi.

Tatar, Maraş'ın, Türkiye'nin de desteğiyle insan haklarına uygun bir şekilde açıldığını ve yapılan düzenlemelerin bütün dünya ile paylaşıldığını vurgulayarak "Biz, başvuru yapıldığı takdirde TMK tarafından değerlendirme yapılacağını ifade ettik. Yüzde 3,5'lik pilot bölgede bulunan malların, başvuru sahiplerine iade edileceği kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından karar alınmıştır. Bölge, askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülmüştür. Bu konuda yapılan çalışmalar da hız kazanacaktır." dedi.

Maraş açılımının, siyasi olarak önemli bir adım olduğunu kaydeden Tatar, "Maraş açılımını sağlayan bu siyaset, KKTC zemininin önemli bir bacağıdır." ifadesini kullandı.

Tatar, Vechi'ye çalışmalarında başarılar diledi.

TMK Başkanı Vechi ise TMK'nin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek komisyonun yürüttüğü çalışmalarla ilgili Tatar'a bilgi verdi.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü, 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

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Kahramanmaraş, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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