KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis'te temsil edilen partileri New York temaslarına ilişkin bilgilendirdi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilere yönelik New York temaslarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, toplantıda New York temaslarının değerlendirildiğini, görüşlerin paylaşıldığını belirtti.

Temasları sırasında Kıbrıs'ta iki taraflı komitelerin çalışması ve güven yaratıcı önlemlere ilişkin görüşlerini BM Genel Sekreteri'ne aktardıklarını ve iki taraflı komitelerin çalışmasını yoğunlaştırmak için BM'nin desteğini talep ettiklerini söyleyen Tatar, BM'nin taslak açıklamasında buna yer verdiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) toplantıya katılmama kararı aldığını anımsatan Tatar, ilk olarak katılacağını açıklayan Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) de CTP'nin kararı üzerine katılmaktan vazgeçtiğini düşündüğünü söyledi.

Tatar, "Bu durumu esefle kınıyorum. Böyle önemli bir ziyaretten sonra benim ne söyleyeceğimin bir değeri ve kıymeti olması lazım. Onlar da kendi görüşlerini ifade etme fırsatını bulacaklardı." dedi.

İki siyasi partinin toplantıya katılmamasından üzüntü duyduğunu dile getiren Tatar, bunun Kıbrıs Türk halkının alışık olduğu bir davranış olmadığını, kendisinin UBP Genel Başkanı iken KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın davetlerine katıldığını ve görüşlerini dile getirdiğini kaydetti.

"Ben bunu halka da bir saygısızlık olarak değerlendirdim. İnşallah bunlar geçmişte kalır. Ben üzüntümü belirtirken herkesi sağduyuya davet etmek istiyorum." diyen Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti sırasında Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmaya aynı partilerin katılmadığını, rahatsız edici durumların ortaya çıktığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeye değinen Tatar, 27-29 Nisan'da Cenevre'de ortaya koydukları 6 maddelik önerinin geçerli olduğunu, Türkiye'nin desteğiyle bunun sürdürüldüğünü aktardıklarını anlattı.

Tatar, Kıbrıs'ın gerçeklerine göre egemen eşitliğe dayalı, uluslararası eşit statü zemininde görüşmelerin başlayabileceğini dile getirerek, karşı tarafın ise federasyon tezini savunduğunu ama Kıbrıslı Türklerle Ada'nın yönetimini, zenginliklerini paylaşmak istemediklerini söyledi.

Tatar, görüştüğü BM Genel Sekreteri ve yabancı liderlere bunu anlattığını ve onların da bu sıkıntıyı anladığını dile getirdi.

Partiler "özel temsilci" konusunda ayrışıyor

HP Genel Başkanı Özersay, Kıbrıs meselesinde müzakerelerin başlaması için ortak bir zeminin şart olduğunu ancak bunun şu anda bulunmadığını söyledi.

Özersay, BM Genel Sekreteri'nin iki taraf arasındaki iş birliği konularını görüşmek üzere, görevi bırakan, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un yerine, Özel Temsilci ataması fikrine olumlu baktıklarını dile getirdi.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, parti olarak Cumhurbaşkanı Tatar'ın tezlerini desteklediklerini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Arıklı ise Cumhurbaşkanı'nın New York'ta savunduğu tezleri desteklediklerini ancak BM'nin Özel Temsilci ataması fikrine katılmadıklarını ifade etti.

Arıklı, Kıbrıs konusu BM'nin gündeminde olduğu sürede, KKTC'nin tanınması konusunda sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersan Saner, Karpaz bölgesinde bir açılışa katılması nedeniyle toplantıya katılmadı. Başbakan Saner, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'na giderek Tatar ile görüştü.