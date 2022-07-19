KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti

19.07.2022 13:52
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Ada'da bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Ada'da bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın bu yıl 48. yıl dönümünün idrak edildiğini söyleyerek tüm şehitlere rahmet dilerken, gazilere şükranlarını iletti.

Kıbrıs Türklerinin soykırımdan, katliamlardan geçtiğini ve Türkiye'nin desteğiyle mücadeleden vazgeçilmediğini dile getiren Tatar, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçiğin Ada'ya geldiğini, KKTC'nin temellerinin de atıldığını anımsattı.

Kıbrıs'ta federal temelde sürdürülen görüşmelerden sonuç alınamadığını söyleyen Tatar, Rum tarafının federal temelden beklentisinin Rum-Yunan üstünlüğü ve otoritesinin tüm Ada'ya yayılması olduğunu belirtti.

Tatar, federal temelde anlaşmaya ulaşılsa bile onun şartının "sıfır asker, sıfır garanti" olduğunu ifade ederek, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını, bu durumun kendileri için "sonun başlangıcı olacağını" vurguladı.

Savundukları yeni siyasette egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin iş birliği, Ada'da barış ve huzurun devamının hedeflendiğini dile getiren Tatar, yeni siyasetin Türkiye'nin tam desteğiyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sevgi ve saygılarını, Türk Silahlı Kuvvetlerine de esenlik dileklerini iletti.

Bayraktaroğlu da KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki eşit egemen devlet siyasetini desteklediklerinin altını çizdi.

Kıbrıs Türkleri ile aynı duyguları paylaştıklarını ifade eden Bayraktaroğlu, Bakan Akar'ın saygı ve şükranlarını iletti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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