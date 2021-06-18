KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile bir araya geldi.

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