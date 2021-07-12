KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerini kabul etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq ve üçüncü katibi Faraz Arshad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin KKTC'de bir dizi temaslarda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, Pakistan ve KKTC'nin birer dost ülke olduğunu, KKTC'de öğrenci olarak bulunan, çalışan ve yaşayan binlerce Pakistan yurttaşının olduğunu kaydetti.

Tatar, geçen ay düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştüğünü dile getirerek, bu görüşmede, KKTC'de yaşamını sürdüren binlerce Pakistan uyruklu kişinin varlığından duyduğu mutluluğu ve bu insanların güvenilir ve çalışkan olduğuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiğini aktardı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin, ifade ettiği düşünceleri memnuniyetle karşıladığını belirten Tatar, KKTC ile Pakistan'ın çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC'de temaslarda bulunacak olan Tariq ve Arshad vasıtasıyla Pakistan Başbakanı İmran Han'a en içten duygu ve selamlarını iletti.

KKTC'nin, İslamabad'da özel temsilciliğinin bulunduğunu anımsatan Tatar, halihazırda çok iyi ilişkilere sahip iki ülkenin, bu ilişkilerinin daha da ileriye taşınması temennisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerine temaslarında başarılar diledi.

"KKTC'de bulunan Pakistan uyruklu kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Tariq ise Tatar'a, Pakistan ile ilgili duygu ve düşünceleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.

KKTC'de öğrenci ve çalışan olarak bulunan Pakistan vatandaşları ile yapmış olduğu temaslarda, eğitim ve bürokrasi konularında dile getirilen memnuniyeti aktaran Tariq, KKTC İslamabad Temsilciliği'nin, KKTC'ye gelecek Pakistan yurttaşlarına yönelik gerçekleştirdiği önemli hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Tariq, KKTC'de bulunan Pakistan uyruklu kişilerin sayısının gün geçtikçe arttığını, bu kişilerin KKTC ekonomisine yapmış olduğu katkılar nedeniyle gururlu olduklarını kaydederek, KKTC üniversitelerindeki eğitim kalitesinin de altını çizdi.