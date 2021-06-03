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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi

03.06.2021 18:10
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı çevrim içi görüşmede, Kıbrıs Adası, bölgenin refah ve istikrarı için iki taraf arasında iş birliğine yönelik arayışları iyi niyet ve yapıcı bir tutum ile sürdüreceklerini ifade ederek,...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı çevrim içi görüşmede, Kıbrıs Adası, bölgenin refah ve istikrarı için iki taraf arasında iş birliğine yönelik arayışları iyi niyet ve yapıcı bir tutum ile sürdüreceklerini ifade ederek, aynı olumlu yaklaşımı adada yaşayan iki halkın çıkar ve menfaatlerini korumak için muhatabından da beklediğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın daveti üzerine Rum lider Anastasiadis ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin başında Spehar, iki taraf arasında sınır geçişleriyle ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin senkronize edilmesinden ve tüm geçiş noktalarının yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki lidere gösterdikleri siyasi irade için teşekkür etti.

Tatar ise eş güdümün sağlanmasından ve tüm geçiş kapılarının operasyonel hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki taraf arasında iş birliğine yönelik bu ilk adımın bundan sonra geliştirilmesinin muhtemel farklı iş birliği alanlarına emsal olmasını temenni ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Adası'nın ve bölgenin refah ve istikrarı için iki taraf arasında iş birliğine yönelik arayışlarının iyi niyet ve yapıcı bir tutum ile sürdürüleceğini belirten Tatar, aynı olumlu yaklaşımı adada yaşayan iki halkın çıkar ve menfaatlerini korumak için muhatabından da beklediğini vurguladı. Tatar, ayrım yapılmaksızın tüm KKTC vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı altında sınır kapılarından geçebilmelerinin önemine dikkati çekti.

Kıbrıs meselesinde uzlaşının eşitlik ilkesine mutlak saygı ile sağlanabileceğini, bugün iki taraf arasında iş birliğine yönelik önemli bir adım atıldığını kaydeden Tatar, eşitlik ilkesine saygılı olarak benzeri alanlarda iş birliğinin geliştirilebileceğini ve bunun iki taraf arasında güveni tesis etmede yardımcı olabileceğini ve bu yönde Özel Temsilci ve Müzakereci düzeyinde temasların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Anastasiadis ise tüm geçiş kapılarının eş güdümlü şekilde operasyonel hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun gerçekleşmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Cenevre'de masaya getirdiği ve güven yaratıcı önlemler olarak tanımladığı konulara değinen Anastasiadis, iş birliği alanlarının geliştirilmesini ve güven artırıcı önlemler üzerinde çalışılmasını destekleyeceklerini ifade etti.

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika


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