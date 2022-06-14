KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı"nı izledi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı"nı izledi

14.06.2022 16:55
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı"nı izledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"nın ???????icra edilen kara safhasını izledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"nın ???????icra edilen kara safhasını izledi.

Tatar, Girne'de 101 Evler bölgesinde icra edilen tatbikatın kara safhasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarının katılımıyla çok kapsamlı bir tatbikat yapıldığına dikkati çeken Tatar, tatbikatın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Tatar, tatbikatı başarıyla icra eden herkesi tebrik ederek, önemli olanın KKTC'nin Doğu Akdeniz'de daha da güçlenmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin savunma ve sivil savunma noktasındaki kabiliyetini KKTC devleti ile paylaştığını ifade eden Tatar, "Bu bizim için büyük bir zenginliktir." diye konuştu.

Tatar, geçen yıllara oranla tatbikata katılan yabancı misyon temsilcisi sayısının arttığına ilişkin bir soru üzerine, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaptıkları tatbikatlar ve çalışmalara uluslararası boyut kazandırdığını KKTC'deki tatbikatta farklı devletlerin temsilcilerinin bulunmasının ise KKTC'nin statüsünü yükselttiğini kaydetti.

Açık denizlerde Türkiye'nin sahil güvenlik ve farklı kurum ve kuruluşlarının yaptığı çalışmaları KKTC ile paylaşmasının önemini belirten Tatar, bunun gelebilecek her türlü tehdide karşı ülkenin savunmasını güçlendirdiğini söyledi.

-"Biz de en az Rumlar kadar egemeniz"

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, her halkın kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğuna işaret etti.

Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı halk bulunduğunu, bunlardan birinin Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirterek "Biz de en az Rumlar kadar egemeniz, bütün mücadele budur" vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'e yönelik tehditlerine karşı KKTC'nin egemenliğinin önemine dikkat çekerek, "Doğu Akdeniz'deki Türk devletinin güçlenmesi, yaşatılması fevkalade önemlidir." dedi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının bugün kara safhası gerçekleştirilirken yarın Gazimağusa'da deniz safhası yapılacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı"nı izledi - Son Dakika
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