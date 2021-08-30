KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusundaki gelişmeleri yakından izliyoruz" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Tatar, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin de devrede olduğunu vurguladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile de konuyu ele aldıklarını ve petrol sızıntısıyla ilgili istişare içinde olduklarını belirten Tatar, denizdeki petrol sızıntısının Kıbrıs'a ulaşıp ulaşmayacağının rüzgarın durumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Tatar, gerekenlerin yapılacağını kaydederek, "Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusundaki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanı Ataoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'den Karpaz açıklarına doğru gelen petrol sızıntısının uydu aracılığıyla takip edildiğini belirtti.

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de iletişime geçtiklerini belirten Ataoğlu, sızıntının bölgeye yaklaşması halinde neler yapılabileceği yönünde görüş aldıklarını Türkiye'nin gerekli desteği sağlayacağını ifade etti.

Bakan Ataoğlu, Sahil Güvenliğin de Karpaz açıklarında olayı takip ettiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamları da petrol sızıntısıyla ilgili gelişmeleri yakından izledikleri yönünde açıklamalarda bulundu.