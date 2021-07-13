KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Tarsus'ta tarihi yerleri ziyaret etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Tarsus'ta tarihi yerleri ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ulu Cami ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kırkkaşık Bedestenini ziyaret etmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ulu Cami ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kırkkaşık Bedestenini ziyaret etmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları MERSİN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Ulu Cami, Kırkkaşık Bedestenini ziyaret etti.Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı ziyaret eden Tatar, burada gazetecilere açıklama yaptı.

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