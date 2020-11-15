KKTC Cumhurbaşkanı Tatar' dan Maraş ile ilgili açıklamalar - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş'ı ziyaret etti. Tatar, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş'taki mal ve mülkler mülkiyet sahiplerine iade edilebilecek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Maraş'ta yaptığı temas ve incelemelerin ardından basına açıklamalarda bulundu. Tatar, KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümünde Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Kıbrıs Türk halkı kendi cumhuriyetini kurmuş, kendi devletiyle Doğu Akdeniz'de bu güzelim adada Kıbrıs Türk halkı güvenlik, barış ve huzur içinde yaşamına devam etmektedir" dedi.

Yıllardır devam eden uluslararası görüşmelerde Güney Kıbrıs'la bir anlaşmaya varılamadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının hala izolasyonlar ve kısıtlamalar altında tüm engellemelere rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli destekleri ile bir yaşam standardı sağlayabilmek için çalıştığını kaydetti.

Maraş ziyareti ardından Erdoğan ile birlikte Pandemi Hastanesi açılışına gideceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri ile acil durum hastanesinin pandemiden dolayı 2 ay gibi bir sürede tamamlandığını ve Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerine bir önemli alt yapı yatırımı olarak şu anda hizmete gireceğini ifade etti.

KKTC'yi geliştirme çabaları içinde 46 yıldır kapalı olan Maraş için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu süre içinde Maraş'ın bir bölümünün zaten açık olduğunu, ancak açık olmayan kapalı bölgenin 46 yıldır muhafaza edilen güzelliğinin artık açılmaya hazır vaziyette olduğunu açıkladı. Tatar, "Bizlerin girişimleri ile Maraş'ın açılması ve eski sakinlerinin, mal, mülk sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mal ve mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İçteki tartışmalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tük hükümetinin bu konudaki desteğini aldıktan sonra Maraş adımını atıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu adımı insanlık için attık, bu adımı bu güzelim bölgenin geliştirilebilmesi, kalkındırılması, insanlara kazandırılabilmesi için attık, gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Maraş'taki mal ve mülk sahiplerine de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş'taki mal ve mülklerin mülkiyet sahiplerine iade edilebileceğini, burasının insanlığa açılmış olacağını vurguladı.

(İHA)