KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, pandemi dolayısıyla bir süredir Türkiye'den KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısının azaldığını ancak bugün bu ziyaretle tekrar moral bulduklarını söyledi.

Kıbrıs'ta yıllardır mücadele verdiklerini kaydeden Tatar, "Atalarımız bu topraklarda çok direndi, kahroldu. Rum-Yunan ikilisi her zaman burayı Yunanistan bağlamak için acımasız mücadelelerle ilk önce İngilizlerden kurtulmak, daha sonra da Türkleri de hallederiz zihniyetiyle hareket etti." dedi.

Tatar, 1960'lardan 1974'e Kıbrıs Türklerine yapılan saldırılar karşısında Türk uçaklarının gelmesi Kıbrıs'a gelmesi ve EOKA'cı teröristleri püskürtmesinin, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun bir teminatı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs müzakerelerinde 50 yılı aşkın süredir federasyonun görüşüldüğünü belirten Tatar, bu federasyon görüşmelerindeki niyetin Ada'da tek egemenlik oluşturulması ve sayıca fazla Rumların hakimiyetlerini kuzeye de yaymak olduğunu ifade etti.

"Bu ülkede Türkiye'nin varlığı hiçbir zaman birinin insafına bırakılamaz"

Tatar, "Türkiye, hem bizim ana vatanımızdır, hem de bu ülkenin garantörüdür. Bu ülkede Türkiye'nin varlığı hiçbir zaman birinin insafına bırakılamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin burada garantör ülke olarak devam etmesi gerekmektedir, Türk askeri de burada her zaman bizim güvenliğimizi korumak pozisyonundadır." diye konuştu.

Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, tekrar çatışmalar yaşanmaması adına çok iyi tasarlanmasını gerektiğinin altını çizerek, "Kıbrıs'ta tek çıkış yolu, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğidir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in eskisi gibi olmadığını, Türkiye'nin çok daha güçlü olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konulardaki kararlılığı ve cesaretiyle bambaşka bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile uyum içerisinde bir siyaset geliştirdiklerini ve bunu bütün dünyaya anlatmaya başladıklarını söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Kılıç ise TBMM'nin her zaman hak ve çıkarlarının korunması konusunda KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade etti.

Kılıç, "Kabulünüzden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. TBMM'deki üzerimize düşen görev ve sorumluluklar noktasında her zaman sizlerin yanında olduğumuzu bir kere daha sizlere beyan ediyoruz." dedi.

Kılıç'a ziyareti sırasında, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir??, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin? ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.