KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "TMT bir saldırı değil, direniş örgütüdür" vurgusu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) bir saldırı örgütü değil, Rum katillerin saldırılarına ve katliamlarına karşı halkımızı savunan ve koruyan bir direniş örgütüdür." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, TMT'nin, bir televizyon programında hedef alınmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ı silah zoruyla bir Helen Adası yapabilmek amacıyla devreye koyduğu EOKA terör örgütü, 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı saldırıları başlatırken halkımız tamamen savunmasız bir şekilde katlediliyor, köylerimiz ateşe veriliyor, insanlarımız göç ediyordu. Halkımızı bu saldırılara karşı koruyabilmek amacıyla Mukavemet Birliği, Volkan ve 9 Eylül direniş örgütleri oluşturulurken bu direniş örgütlerinin tek çatı altında birleşmesiyle de 1 Ağustos 1958 tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) oluşturulmuştur. Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan TMT, bir saldırı örgütü değil, Rum katillerin saldırılarına ve katliamlarına karşı halkımızı savunan ve koruyan bir direniş örgütüdür."

Tatar, TMT öncülüğünde verilen destansı direniş sonrasında KKTC halkının 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı olduğunu anımsatarak "Ne var ki Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 'Enosis'e bir sıçrama tahtası' olarak değerlendiren Rum liderliği, hazırladığı Akritas Planı doğrultusunda, halkımızı yok edebilmek ve Enosis'i gerçekleştirebilmek amacıyla 21 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel saldırılarını başlatmıştır. Bu saldırılara karşı TMT yine büyük bir direniş gösterirken TMT'nin neferleri, halkımızın evlatları Türklüğün onur ve şerefini korumak, Enosis'i önlemek uğruna toprağa girmiştir. Vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizi unutmak mümkün değildir. TMT olmasaydı, 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşmamız mümkün olmayacak ve Kıbrıs, bir Helen Adası olacaktı." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin, vatan bildikleri kendi topraklarında özgür ve egemen şekilde kendi devletleri çatısı altında yaşıyorlarsa bunu, TMT'ye, şehitlere ve anavatan Türkiye'ye borçlu olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Halkımızın mücadele ve direniş azmini oluşturan TMT'ye yönelik çirkin ve gerçek dışı iddialar, iftira ve yalanların hedefi, mücadelemizi zaafa uğratmak ve karalamaktır. Rum iş birlikçisi ajan-provokatörler ile kendini bilmezlerin bu çirkin saldırılarına karşı seyirci kalacak değiliz. TMT ile halkımızın evlatlarını ve şehitlerimizi, 'suikastçı ve katil' olarak suçlayanlara karşı, gereken mutlaka yapılacaktır. TMT, Kıbrıs Türk halkıdır. TMT, ulusal mücadelemizdir. TMT, direniş ruhumuz ve azmimizdir. TMT'den ve şehitlerimizden aldığımız güç ve ilhamla mücadelemize devam edeceğiz. Ulusal direnişimizde toprağa giren TMT'nin adsız neferleri, halkımızın evlatları ve tüm şehitlerimiz rahat uyuyun. Aziz hatıralarınızı, kimsenin kirletmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun. Vatan size minnettardır."