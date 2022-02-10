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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'nin destansı direnişin abideleşmesi olduğunu belirtti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'nin destansı direnişin abideleşmesi olduğunu belirtti

10.02.2022 12:16
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'nin destansı direnişin abideleşmesi olduğunu belirtti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'ye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Tatar, "TMT, Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür." ifadelerini kullandı.

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Türk Mukavemet Teşkilatı, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'nin destansı direnişin abideleşmesi olduğunu belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'nin destansı direnişin abideleşmesi olduğunu belirtti - Son Dakika
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