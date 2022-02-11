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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi

11.02.2022 11:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama emellerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan (1960) sonra da devam etmesi, bizim ne kadar haklı olduğumuzun ve TMT'nin EOKA'ya karşı bir savunma örgütü olarak kurulduğunun bir...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama emellerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan (1960) sonra da devam etmesi, bizim ne kadar haklı olduğumuzun ve TMT'nin EOKA'ya karşı bir savunma örgütü olarak kurulduğunun bir bakıma göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde büyük bir rol oynamış TMT'nin, Türkiye'deki bir televizyon programında hedef alınması ve Kıbrıs konusuyla ilgili, AA muhabirine video konferans yoluyla değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi

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cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TMT'nin hedef alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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