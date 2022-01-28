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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık (2) - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık (2)

28.01.2022 16:45
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık (2)

'YENİ HÜKÜMET UZUN ÖMÜRLÜ OLACAKTIR'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyareti kapsamında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.

'YENİ HÜKÜMET UZUN ÖMÜRLÜ OLACAKTIR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyareti kapsamında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kıbrıs'ta geçen hafta yapılan seçimlere değinen Tatar, "Yeni seçimler oldu bitti. Şimdi yeni bir hükümet kurulacak. Parlamentoda 24 tane Ulusal Birlik Partisi ve diğer partilerden de milletvekilleri olacak. İnşallah 5 yıllık görev yapabilecek hükümet modeli ortaya çıkar. Kesintisiz hükümetler ve istikrarın sağlanması ekonomik anlamda yapılması gerekenler birtakım reformlar ve alınacak ciddi tedbirler önemlidir. Sık sık hükümet değişmesi sıkıntı doğurur. İnşallah yeni hükümet uzun ömürlü olacaktır, diye düşünüyorum" dedi.

'RUMLARIN NİYETİ BİZİ YOK ETMEK'KKTC'ye uygulanan ambargo hakkında da değerlendirmede bulunan Ersin Tatar, "Ambargo konusunda bizim çıkış yolumuz Türkiye Cumhuriyeti'dir. İhracatımızın önemli bir bölümünü Türkiye'nin limanlarından yapıyoruz. Dünya da bunu kabul etmiştir çünkü dünyanın bizimle derdi yok. Dünya bizim önümüzü açmaya çalışıyor ancak bir adım atıldığında Rum Cumhuriyeti orada. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veto ediliyor. Onlar 'Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'nin işgalindedir' diyorlar. Bugün İngiltere'de yayın yapan TV kanalına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmin anlatan bir reklam vardı. Rumlar bu TV kanalına başvurmuşlar. 'İşgal altındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin reklamı oynayamaz, bunu durdurun' demişler. Bizim oradaki insanlarımızın hepsi ayağa kalktı, 'Bize yaşama şansı vermek istemiyorsunuz' şeklinde. Düşünebiliyor musunuz? Paramızla otellerimizi, turizmimizi tanıtmak için verdiğimiz reklam filmi dahi kabul etmiyorlar. Rumlar İngiltere'deki büyükelçiliği bu reklam filmi nedeniyle TV kanalına dava açacakmış. Biz bu zihniyettekilerle nasıl anlaşacağız. Rumların niyeti bizi yok etmek. Adamın niyeti bizim yaşam haklarımızı elimizden almak" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık (2)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık (2)
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cumhurbaşkanı, Türkiye, Hükümet, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile oluşturduğumuz güçle istikrarı sağladık (2) - Son Dakika
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