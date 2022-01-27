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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür

27.01.2022 14:50
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin füze savunma sistemlerini güçlendirme girişimleri için, "Bu son derece yanlış.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin füze savunma sistemlerini güçlendirme girişimleri için, "Bu son derece yanlış. Şu anda Doğu Akdeniz'de olan gerginliği daha da arttırabilecek ve unutmamalılar ki Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür. Garantör olarak bunlara vereceği cevaplar vardır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Tatar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Burada açıklamada bulunan Tatar, "Büyük bir mücadele içindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesi Türkiye'nin desteği ile sürdürülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası alanda bazı sıkıntılar yaşasa da her geçen gün daha da gelişmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizm yatırımları, üniversiteleri ve farklı sektördeki hizmetlerin gelişmesiyle farklı bir noktaya gelmiştir. Ancak pandemi döneminde ve şu anki ekonomik kriz nedeniyle birtakım sıkıntılarımız vardır. Ancak çalışarak, üreterek ve doğru kararlar almak sureti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da ileriye taşımak hepimizin temennisi ve hedefidir. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin iş birliğiyle KKTC'nin alt yapısını, ekonomik potansiyelini geliştirmek en büyük temennimiz, dileğimiz ve hedefimizdir" diye konuştu.

'YOĞUN ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Tatar, "Asırlardan beridir verilen mücadelede Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur. Pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanımızda olmuştur. Gerek acil ihtiyaçların giderilmesinde gerek aşıların tedarikinde ve gerekse diğer konularda hep istişare içinde olduk. Şimdi de bu ekonomik kriz dolayısıyla yine yoğun bir çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.'SEÇİM SONUÇLARI BENİ ÇOK MEMNUN ETMİŞTİR'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakın zaman önce seçim yapıldığını söyleyen Tatar, "Kıbrıs'ta geçen pazar günü bir seçim olmuştur. Bu seçimde yeni bir parlamento seçilmiştir. Bu parlamento inşallah önümüzdeki 5 yılda inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve kalkınması için güzel ve önemli hizmetler verecektir. Cumhurbaşkanı olarak beklentim budur. Seçim sonuçları da beni çok memnun etmiştir. Bunu da ifade etmekte fayda var" dedi.'TÜRKİYE'NİN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ'Kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yaşanan değişimlere değinin Tatar, şöyle konuştu: "Bundan 15 ay kadar önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmiş ve artık Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başlayacağını ifade etmiştim. Kıbrıs'ta bir ortaklık cumhuriyetinin kurulması için Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin de desteğiyle elinden geleni yapmıştır. İyi niyetini ortaya koymuştur ama hiçbir zaman karşılığını bulamamıştır. Çünkü Rum tarafı daha fazla kendi hükümdarlıklarında, kendi egemenliklerinde belki Kıbrıs'ı ileride bir Yunan adası yapacağı hayaliyle, zaten biliyorsunuz 1960'tan önce hep öyleydi. Dolayısıyla benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra Türkiye ile de istişare ettikten sonra yeni siyaset, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet. Böylelikle kuzeyde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, egemen, eşit bir devlet. Egemen devlet, Türkiye ile ilişkilerini her zaman en iyi şekilde sürdürmek suretiyle Türkiye'nin bizim için garantörlüğü, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının caydırıcı güç olarak ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yeni siyaset Kıbrıs Türk halkının gelecekte de güvenlik, barış ve huzur içinde adada yaşamını temin etmesi ve Türkiye'nin oradaki varlığı hem bizim güvenliğimiz hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için çok önemli."'KKTC'NİN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin füze savunma sitemi alma girişimlerine de değinen Ersin Tatar, "Bu son derece yanlış. Şu anda Doğu Akdeniz'de olan gerginliği daha da arttırabilecek ve unutmamalılar ki Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür. Garantör olarak bunlara vereceği cevaplar vardır. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de 'ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını asla yedirtmeyiz' diyerek gerekli mesajları her vesile ile vermektedir. Kıbrıs'ın konumuna baktığımızda Doğu Akdeniz'de gelişen konjonktürde gerek jeostratejik gerekse jeopolitik gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsü, değeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya siyasetinde yaşananlar işi bu noktaya getirmiştir" diye konuştu.


- Kayseri
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür
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cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür - Son Dakika
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