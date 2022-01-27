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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (3) - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (3)

27.01.2022 19:06
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (3)

'SİZLER OLMASAYDINIZ KIBRIS YUNAN ADASI OLACAKTI'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri programı kapsamında Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

'SİZLER OLMASAYDINIZ KIBRIS YUNAN ADASI OLACAKTI'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri programı kapsamında Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Tatar, " Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Sizlerin yaptığı fedakarlık, Türk Milletinin Kıbrıs'a olan ilgisi ülkemiz için dönem noktasıdır. Sizler 1974 yılında gelmeseydiniz, bugün çok büyük ihtimalle Kıbrıs Yunan adasıydı. Kıbrıs, Yunanların eline geçecekti. Büyük Yunanistan hayalleri gerçekleşecekti. Doğu Akdeniz'de ikinci Yunanistan'ı ilan etmeye çalıştılar. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan, Kıbrıs'ın çağrısına sessiz kalmamışlardır. 1974 sabahında sizler adaya çıktınız. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele ettiniz. Albayrağımız yeniden göndere çektiniz. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her Türkiye ziyaretinde Kıbrıslı gazilerle bir araya gelip şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (3)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (3)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (3)
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (3) - Son Dakika
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