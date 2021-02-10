- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir" - "Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak... - Son Dakika

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir" - "Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak...

10.02.2021 21:13

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir" - "Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak çalışmalar yürütmek" - "Türkiye (salgınla mücadelede) yanımızdadır" LEFKOŞA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin...

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir"

- "Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak çalışmalar yürütmek"

- "Türkiye (salgınla mücadelede) yanımızdadır"

LEFKOŞA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin salgınla mücadelede her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün bize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, gerek aşı konusunda gerek diğer hususlarda Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay ve beraberindeki heyeti KKTC'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Oktay ve çalışma ekibiyle KKTC ekonomisinin gelişmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin KKTC halkının refahının yükseltilmesine yönelik katkılarının önemine işaret etti.

Görüşmede KKTC'nin gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tatar, "Tabii ki bunların gerçekleşmesi için tecrübe lazım, bilgi lazım. Tüm bunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde vardır. Bugün bunların detaylarını görüştük ve şu anda ekiplerimizin bu projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Lefkoşa Çevre Yolu projesinin tamamlanması hedefleniyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, merhum Başbakan İrsen Küçük döneminde başlayan ancak henüz tamamlanmamış olan Lefkoşa Çevre Yolu çalışmalarının ele aldıklarını belirterek, "Benim yıllar önce Maliye Bakanı, bugünkü Başbakan Ersan Saner'in Ulaştırma Bakanı ve merhum İrsen Küçük'ün Başbakan olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli projelerin başlaması içinde fevkalade güzel işler yapmıştık. Ama bakıyorum, Lefkoşa Çevre Yolu hala daha tamamlanmamış. Bugün yaptığımız değerlendirmede en kısa zamanda böyle projelerin tamamlanması ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısının bir ileri noktaya taşınması ve halkımızın güvenliği, refahı ve daha müreffeh bir yaşama kavuşabilmesi için tüm bu projeler ele alınmaktadır" dedi.

"Türkiye (salgınla mücadelede) yanımızdadır"

Cumhurbaşkanı Tatar, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi KKTC'de de sıkıntılar yaşanmakta olduğunu ancak Türkiye'nin salgınla mücadelede her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti. Tatar, "Ülkede şu an ikinci dalgayı göğüslemeye çalışıyoruz. Bir takım yasaklarımız vardır. Benim başbakanlığım dönemde olduğu gibi, bu dönemde de Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün bize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, gerek aşı konusunda gerek diğer hususlarda Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

"5+1'de düşüncelerimizi ifade etme fırsatı bulacağız"

Kıbrıs konusuna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Kıbrıs konusunda çok yoğun bir döneme girildiğini ifade ederek, kendisinin çeşitli yabancı yetkililer, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği yetkilileri ile sürekli görüşme içerisinde olduğunu belirtti.

Mart ayının sonuna doğru gayrı resmi 5+1 Kıbrıs toplantısının düzenleneceği yönünde kendisine bilgiler ulaştığını ifade eden Tatar, "Bu toplantında Kıbrıs Türk halkının iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak düşüncelerimizi ifade etme fırsatı bulacağız. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki biz Türkiye Cumhuriyeti ile bu gelinen aşamada tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliği içinde aynı noktadayız" dedi.

Tatar'dan Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün sabah partisinin meclis grup toplantısında yaptığı Kıbrıs değerlendirmesinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah partisinin grup toplantısında yaptığı değerlendirmede, 'federasyonun geride kalmıştır, tek çözüm artık yan yana yaşayan egemen eşitliğe dayalı iki devletten geçmektedir' ifadesini kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bizim anavatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör ülkesidir. ve aynı zamanda bu bölgenin, en büyük, en güçlü ve lider ülkesi olarak onun ne söylediği fevkalade önemlidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapmış olduğu değerlendirmeden dolayı hem şahsım hem Kıbrıs Türk milleti adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Miçotakis'in söylemlerini üzüntü ile karşıladık"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu topraklar üzerinde çok sıkıntılar yaşadığını, ancak 1974'te Türkiye'nin haklı gerekçelerle, garantörlük hakkını kullanmasıyla, yapmış olduğu müdahaleyle Kıbrıs Türkünün bağımsızlığına ve özgürlüğüne tekrar kavuştuğunu hatırlatarak, gelinen aşamada KKTC'nin bir devlet olmanın tüm nimetlerine sahip olduğunu ifade etti.

Maraş'ın açılmasına değinene Tatar, "Yapılacak olan çalışmalarla oradaki insanlarımızın, refahı için elden gelen her şey yapılmaktadır" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Güney Kıbrıs ziyareti sırasındaki söylemlerini üzüntü ile karşıladıklarını ifade eden Tatar, "Türkiye'ye işgalci demiştir. Her zaman yaptıkları gibi Kıbrıslı Türklerin mücadelesine saygı göstermemiştir. Ne söylediğimizi anlamaktan acizlik içerisinde olduğunu gördüm. Ben buradan şunu söylüyorum. Kıbrıs'ta yanlışlar yapıldıysa, Kıbrıs'ta EOKA kurulduysa ve Kıbrıs Türkler soykırıma maruz kalmışsa ve 74'te darbe ile Makarios'un indirilmesi ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması gibi teşebbüsler yapıldıysa, bunu yapan Yunanistan'ın ta kendisiydi. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden de Yunanistan'dır" dedi.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının varlığını güven içinde devam ettirmesi ve ulusal mücadelesini taçlandırması için anavatan Türkiye ile yapılması gerekenler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir - Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak...
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir - Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak...
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir - Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak...
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir - Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak...

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir' - 'Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak... - Son Dakika


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