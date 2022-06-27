KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı

27.06.2022 12:13
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneğinin (CISA) 14. mezuniyet törenine katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneğinin (CISA) 14. mezuniyet törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilerin KKTC'de bulunmalarının kendileri için önemine dikkati çekti.

Mezun öğrencileri tebrik eden ve öğrencilerin hepsinin ülkelerine katkı sağlayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs'ın bir eğitim ve turizm adası olduğunu vurgulayarak, Ada'nın doğal yapısını korumanın önemine işaret etti.

Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkünün bağımsızlığa kavuştuğunu anlattı.

Tatar, "Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den gelen öğrencilerle burada eğitim almanız, bizi çok mutlu etmektedir. 144 farklı ülkeden öğrenciler burada eğitimlerini sürdürmektedir. Bu, KKTC'nin büyük bir zenginliğidir." diye konuştu.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin burada kendi kültürlerini paylaştığını da belirten Tatar, bunun da öğrencilerin farklı kültürlerle buluşması açısından büyük fırsat olduğunu söyledi.

"Sizler bizim misafirimizsiniz"

CISA Başkanı Çağatay Özdem de öğrencilerin mezuniyetleri adına memnuniyet duyduklarını kaydederek, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Özdem, "Biz CISA'yı 2015'te kurduğumuz temel motivasyonumuz, Kıbrıs Türkleri olarak size ev sahipliği yapmaktı. 2015'ten beri sizlerle çok çeşitli aktiviteler yaptık, bunlarla birlikte CISA'da binlerce mezun verdik." dedi.

CISA'nın uluslararası öğrencileri "yabancı öğrenci" olarak tanımlamadığını vurgulayan Özdem, yabancı öğrencilere hitaben "Sizler bizim misafirimizsiniz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

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