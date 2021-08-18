KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'u kabul etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'u makamında konuk etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) 1571'de kurulduğunu, EVKAF'a verilen önemi her zaman vurguladığını ifade ederek, "Atalarımızdan gelen yardım etme, insanlık ve adalet gibi geleneklerimizin 1571'den beri var olup devam ediyor." dedi. 1571'den sonra zengin tarihi eserlerin ve tarihi mirasın yer aldığını belirten Tatar, bu eserlerin geleceğe taşınması için yapılan çalışmaların öneminin altını çizdi.

Tatar konuşmasında, Kıbrıs'ın fethinin önemine vurgu yaparak, Kıbrıs'ın fethinden beri de farklı dönemlerle mücadelenin sürdüğünü belirtti.

"KKTC olarak yolumuza devam ediyoruz. Siyasi egemenliğimiz, hakkımız, hukukumuzun beklediğimiz gibi saygı görmesini umuyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının refah ve huzur içerisinde kendi ülkesinde yaşamaya devam etmesinin ve Türkiye'nin her zaman yanlarında olmasının önemine işaret etti.

İlk ziyaret KKTC'ye

Tatar, Vakıflar Genel Müdürlüğüne de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy da göreve atandıktan sonra ilk ziyaretlerini KKTC'ye yaptıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak KKTC'de Selimiye Camisi ve Dükkanlar Önü bölgesinin restorasyon çalışmalarına destek olduklarını, çeşitli çalıştaylar ve müze çalışmalarında katkıları olduğunu kaydetti.

Ersoy, bu katkıları nasıl geliştirebilecekleri konusunu değerlendirmek üzere ziyarette bulunduklarını sözlerine ekledi.