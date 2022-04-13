KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Anastasiadis, ara bölgedeki etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Anastasiadis, ara bölgedeki etkinlikte bir araya geldi

13.04.2022 23:11

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan eylem planının lansmanına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan eylem planının lansmanına katıldı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın ev sahipliğinde Lefkoşa Havaalanı bölgesinde yapılan lansman etkinliğine, Cumhurbaşkanı Tatar ve Anastasiadis'in yanı sıra Özel Temsilci Ergün Olgun, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve eylem planını hazırlayan İki Taraflı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi eş-başkanları ve üyeleri katıldı.

Etkinliğe ayrıca kadınların olası bir uzlaşı sürecine etkin katılımını sağlama doğrultusunda hazırlanan eylem planının kabulünün ardından, kadın sivil toplum örgütlerine görüş ve tavsiyelerini bildirme çağrısına olumlu yanıt veren iki taraftan kadın sivil toplum örgütü temsilcileri de çevrim içi olarak katıldı.

BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ın konuşmasıyla başlayan etkinlik, iki taraflı komitenin eş-başkanlarının eylem planı ve komite çalışmalarına dair sunumlarıyla devam etti.

Eylem planında, olası bir uzlaşı sürecine kadınların etkin katılımının sağlanması amacıyla oluşturulacak heyetlerde kadın-erkek oranının en az yüzde 30 olmasının güvence altına alınması ve bu doğrultuda liderlere tavsiye niteliğinde öneriler yapılması öngörülüyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Anastasiadis, ara bölgedeki etkinlikte bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Anastasiadis, ara bölgedeki etkinlikte bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Anastasiadis, ara bölgedeki etkinlikte bir araya geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Anastasiadis, ara bölgedeki etkinlikte bir araya geldi - Son Dakika


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