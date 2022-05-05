KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı

05.05.2022 20:48
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerle istişareye başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerle istişareye başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk olarak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Talip Atalay'ı kabul etti.

Atalay, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, YDP olarak yaklaşımlarının hem hükümet programı hem de Türkiye ile imzalanan protokollerin gereğini yerine getirebilecek bir yapının oluşması yönünde olduğunu ifade etti.

Ülkenin çok zor bir durumda olduğunu ve hükümetin olmamasının kendilerine vicdanen rahatsızlık verdiğini kaydeden Atalay, "Ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız, içeride olalım, dışarıda olalım." dedi.

Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ı da kabul etti.

Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, HP'nin demokrasiden yana olduğunu belirterek, alternatifleri Cumhurbaşkanı ile paylaştıklarını ifade etti. Özersay, "Memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek alternatiflerin olduğu düşüncesindeyiz." şeklinde konuştu.

Son olarak Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Tatar tarafından kabul edildi.

Ataoğlu, oluşacak hükümetin Cumhurbaşkanının uhdesinde olduğuna işaret ederek, milletin seçmiş olduğu 50 vekilin sorumluluk taşıdığına ve milletin derdine çare üretme zorunluluğu olduğuna vurgu yaptı.

Vatandaşın lehine sunulacak alternatiflerin hayata geçmesi gerektiğini belirten Ataoğlu, Tatar ile görüşmelerinde bunları ifade ettiklerini bildirdi.

Tatar, istişare toplantılarına yarın Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyetleri ile devam edecek.

Hükümet, 30 Nisan'da istifa etmişti

KKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar'ın kısa süre içerisinde yeni hükümetin kurulması için görevlendirme yapması bekleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümet kurulması için istişarelere başladı - Son Dakika


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