KKTC Cumhurbaşkanı Yerel Basınla Buluştu - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, ilimiz basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Armas Otelde düzenlenen kahvaltılı Basın Buluşmasında bir konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs halkının Türkiye Cumhuriyeti'nin kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Türkiye ile olan ilişkilerinin gün geçtikçe güçlendiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, "Kıbrıs meselesi hem ulusal hem milli bir davadır, aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğini de yakından ilgilendiren bir davadır. Türkiye ile apayrı bir gönül bağımız, yürek birliğimiz, tarihimiz vardır. Aramızdaki bağların yaşamakta olduğumuz bu iletişim çağında daha da yoğunlaşması, ilişkilerimizin gelişmesi Kıbrıs meselesine birlikte çözümler üretebilmek adına çok önemlidir. Bu anlamda bize her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Siz basın mensupları sesimizi kamuoyuna duyuran değerli kişilersiniz. Bu vesileyle, Kırşehir'de bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, bizleri Ahilere yakışır bir şekilde sıcakkanlılıkla karşılayan, misafir eden tüm Kırşehir halkına ve Kırşehir Valimize teşekkürlerimizi sunuyorum. " dedi.

Valimiz Sayın İbrahim Akın da konuşmasında, "Kıbrıs, stratejik konumu nedeniyle dikkatleri üzerine çeken coğrafyalardan birisidir. Mavi Vatan olarak nitelendirdiğimiz Kıbrıs ve Akdeniz Türkiye için asla başka devletlerin inisiyatif ve iradesine bırakılmayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sorunlarının en kısa sürede ve adil şekilde çözüme kavuşması için iki kardeş ülke elbirliği ile çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. İki ülke arasındaki bağlar daima güçlü ve canlı kalacaktır. Bu duygularla, Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar ilimize hoş geldiniz diyor, basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. " sözlerine yer verdi.

Program, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve ilimiz basın temsilcileri arasında yapılan sohbet ile sona erdi.