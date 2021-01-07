KKTC Cumhurbaşkanlığı: "ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanlığı: "ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz"

07.01.2021 14:41
KKTC Cumhurbaşkanlığı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığınca, dün ABD'de yaşanan olaylara ilişkin "Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişeyle izliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığınca, dün ABD'de yaşanan olaylara ilişkin "Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişeyle izliyoruz." ifadesi kullanıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından dün ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'de başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişeyle izliyoruz. İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD'de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde sükunetin sağlanmasını diliyoruz."

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler, Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanlığı: 'ABD'deki siyasi krizi endişeyle izliyoruz' - Son Dakika


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