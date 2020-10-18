KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı

18.10.2020 21:01

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turunda yüzde 48.26 ile kaybeden Mustafa Akıncı, seçimin galibi Ersin Tatar'ı tebrik etti. Akıncı ayrıca "Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51.74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı ise yüzde 48.26 oranında oy elde etti. Bu sonuçların ardında açıklama yapan Akıncı, siyaseti bıraktığını belirtti.

Yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarını '45 yıllık siyasi hayatının sonu' olarak tanımlayan Akıncı, şu ifadeleri kullandı: "Normal olmayan bir seçim süreci geçirdik. Tatar'ı kutlarım, başarılar dilerim. Bu sonuçların çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun."

KKTC'DE 5 YILLIK ERSİN TATAR DÖNEMİ BAŞLADI

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve UBP'nin adayı Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu. Ersin Tatar'ın yüzde 51.74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı'nın ise yüzde 48.26 oranında oy elde ettiğini bildirdi. Narin Ferdi Şefik, seçimin kesin sonuçlarının ise bu gece açıklanacağını kaydetti.

Böylelikle Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı
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