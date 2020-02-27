KKTC Cumhurbaşkanlığında anayasa değişikliği görüşmesi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında anayasa değişikliğinin 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk onayına sunulabilmesi için gerekli süreç ele alındı.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basın açıklamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yargıyla ilgili bir ihtiyaç söz konusu olduğunu ve aciliyet arz ettiğini belirterek, "Gerek yüksek mahkeme başkanlarının sayısı ve gerekse emekli yaşının ileriye çekilmesi ki bu konu Başsavcılığı da kapsıyor, bununla ilgili bir düzenleme ihtiyacından söz ediliyor. Bütün bu çalışma bu çerçevede şekilleniyor." diye konuştu.

Akıncı, ilgili anayasa değişikliği paketinin Cumhuriyet Meclisi'nde çoğunlukla kabul edilerek onayına gönderilmesi durumunda imzalamayı geciktirmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin de anayasa değişikliğinin de çok önemli hadiseler olduğunun altını çizen Akıncı, bunların aynı güne denk gelmesinin sıkıntılı olduğunu ve geçmişte de bunun örneğini yaşadıklarını kaydetti.

"Hükümetimiz öneriyi meclise sunmuştur"

Başbakan Tatar da görüşmenin 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle halkoyuna sunulması gereken bazı anayasa değişiklikleriyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık iki ay önce kendilerine yargıda yaşanan bazı sıkıntılar ve dava yoğunluğuyla ilgili konuların aktarıldığını söyleyen Tatar, bunların anayasa değişikliğini gerektirdiğini vurguladı.

Tatar, mecliste yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılması ve yaş hadlerinin de yükseltilmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Kapsamlı bir anayasa değişikliği başlasa bile bunun 2-3 yıl alabileceğine değinen Tatar, "Mahkemelerde yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için hükümetimiz bu öneriyi Bakanlar Kurulundan geçirerek meclise sunmuştur. Meclis Başkanı'nın başkanlığında yapılan değerlendirmelerde bunların çeşitli boyutları ele alındı. Cumhurbaşkanı, meclisten böyle bir talep gelirse bunu geciktirmeyeceği, bunun 26 Nisan'da halkoyuna sunulabileceği yönünde bir anlayış geliştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, 16 Mart'a kadar bu yasayı meclisten geçirerek, Cumhurbaşkanı'na iletmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

"3 Nisan'da her şeyin hazır olması gerekiyor"

Meclis Başkanı Uluçay da meclise sunulan anayasa değişikliğiyle ilgili hususları parti başkanlarıyla ele aldıklarını ve bunu bugün Cumhurbaşkanı ile de istişare ettiklerini belirtti.

Uluçay, "Takvim olarak bu değişikliklerin referanduma sunulabilmesi için 3 Nisan'da her şeyin hazırlanmış olması gerekiyor. Bizim de 16 Mart tarihinde bunu meclisten geçirmemiz gerekecek." diye konuştu.