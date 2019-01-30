KKTC Cumhurbaşkanlığından Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine Yardım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 75 bin avro yardım yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'nda kabul etti.
Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, komitenin Kıbrıs'ta yürüttüğü hizmetin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. Kıbrıs'ın tarihindeki acılara işaret eden Akıncı, Kıbrıslı Rum ve Türklerden toplam 2001 kayıp olduğunu anımsattı.
Kayıpların bulunması çalışmalarına katkı oluşturması amacıyla komiteye 75 bin avro katkı yapma kararı aldıklarını Akıncı, "Onların çalışmalarının başarısı, acılı ailelerin yaralarının bir nebze olsun sarılması anlamına gelmektedir. Komiteye çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük de Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek yardım çağrılarına da yürekten katıldığını söyledi.
Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 ila 1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.