KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.

Sennaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sennaroğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının son cumasında İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıda ibadetlerini yerine getirmekte olan yüzlerce sivilin hedef alındığı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."