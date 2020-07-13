KKTC Cumhuriyet Meclisinden Rum yönetiminin sınır kapılarındaki uygulamasına karşı ortak deklarasyon - Son Dakika

KKTC Cumhuriyet Meclisinden Rum yönetiminin sınır kapılarındaki uygulamasına karşı ortak deklarasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen 6 siyasi partinin genel başkanları ve temsilcileri ortak bir deklarasyonla, Kıbrıs Rum kesiminin sınır kapılarında başlattığı sınırlamalara son vermesi ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen 6 siyasi partinin genel başkanları ve temsilcileri ortak bir deklarasyonla, Kıbrıs Rum kesiminin sınır kapılarında başlattığı sınırlamalara son vermesi ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptı.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda okunan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın imzasını taşıyan deklarasyonda, Rum tarafının yeni uygulamasının Yeşil Hat Tüzüğü'ne aykırı olduğunun altı çizildi.

Deklarasyonda, Rum yönetiminin Yeşil Hat Tüzüğü'ne dair kuralların uygulamasını tek yanlı olarak değiştirerek, yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelleme yönünde uygulamalar başlattığı yer aldı.

1 Temmuz 2020'den itibaren iki taraf arasında bireylerin serbest dolaşımına, KKTC turizm faaliyetlerine ve ekonomisine zarar vereceği aşikar olan bu yaklaşıma derhal son verilmesi gerektiğine vurgu yapılan deklarasyon, şöyle devam etti:

"KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen tüm siyasi partiler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Yeşil Hat Tüzüğü'ndeki hakların yasaklayıcı bir mantıkla sınırlandırılması anlamını taşıyan bu uygulamaya derhal son vermesi ve AB yetkililerine de Rum tarafının bireylerin geçiş kapılarından geçiş hakları konusunda salgın öncesindeki duruma geri dönmesi konusunda derhal gereken inisiyatifi alması konusunda çağrı yapar."

KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine ticari mal akışını düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan Yeşil Hat Tüzüğü, 23 Ağustos 2004'te yürürlüğe girmişti.

Avrupa Birliği, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhuriyet Meclisinden Rum yönetiminin sınır kapılarındaki uygulamasına karşı ortak deklarasyon - Son Dakika
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