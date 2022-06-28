KKTC'de 1. Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu paylaşıldı - Son Dakika
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KKTC'de 1. Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu paylaşıldı

28.06.2022 16:06
KKTC'de 1. Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu paylaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 17-18 Şubat'ta yapılan 1. Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu ve Ulusal Eylem Planı açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 17-18 Şubat'ta yapılan 1. Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu ve Ulusal Eylem Planı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Aile Çalıştayı'nın basın toplantısı Cumhurbaşkanlığı bahçesinde düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, büyük bir emekle şubatta gerçekleştirilen Aile Çalıştayı'nın ardından ortaya çıkan Ulusal Eylem Planı'nı hep birlikte takip ederek fayda sağlayacaklarını belirtti.

Ailenin toplumun temel direği olduğunu vurgulayan Tatar, çocukluk döneminin kişileri geleceğe taşıdığını söyledi.

Tatar, 50 yıl önce insanların yaşadığı zor şartların bugün yerini rehavete, her türlü imkana sahip hayatlara bıraktığını, bu nedenle de çocuklara geçmiş süreçleri anlatarak sahip olduklarının kıymetini bilmeyi öğretmek gerektiğini söyledi.

Çocukların gelişiminin aileden sonra öğretmenlerin elinde şekillendiğini ifade eden Tatar, "Eğitim müfredatını birkaç farklı yere hizmet edenlere bırakamayız." dedi.

"Boşanmalar arttı, boşanma kolaya kaçmak demek." diyen Tatar, içinde bulunulan süreçte hürriyet ve özgürlük kavramlarının, örf, adet ve maneviyat gibi değerleri unutturmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar, ailenin korunmasının çocuk haklarının korunmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizerek, "Aileyi korumak her durumda devletin görevidir." dedi.

Salgın döneminde boşanmaların arttığına dikkati çeken Tatar, iki kez gerçekleştirdikleri ebeveyn söyleşilerini, Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle eylülden itibaren yeniden başlatacaklarını anlattı.

Şubatta gerçekleştirilen Çalıştay süreciyle ilgili de bilgi veren Tatar, Ulusal Eylem Planı'nın uygulayıcısı ve takipçisi olacaklarını söyledi.

Kısa ve uzun vadeli eylem planları oluşturuldu

Basın toplantısında, 1. Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu, Ulusal Eylem Planı'nın hedefleri ve faaliyet çizelgesi de katılımcılarla paylaşıldı.

Kısa vadedeki faaliyetler kapsamında, Anne-Baba Okulları oluşturulacak ve bu okullarda, ailenin değeri ve önemi, aile sorumlulukları ve çocuk yetiştirme gibi konularda eğitim verilecek.

Orta vadede ise aileyi ilgilendiren tüm paydaşların temsil edileceği bir komisyon oluşturulacak, aileyle ilgili sorunlar ele alınıp araştırılacak ve rapor haline getirilecek.

Uzun vadede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Aile Koruma, Önleme ve Rehabilitasyon Dairesi oluşturulacak, her ilçede aile danışma merkezler kurulacak ve bu merkezlerde ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Üç yıl boyunca, altı aylık dönemler halinde izleme ve değerlendirme toplantıları da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 1. Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu paylaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: KKTC'de 1. Aile Çalıştayı'nın sonuç raporu paylaşıldı - Son Dakika
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