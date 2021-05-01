- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü - Son Dakika

- KKTC'de 1 Mayıs yürüyüşü

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında sınırlı sayıda katılımla yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1 Mayıs kutlaması, bu yıl 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınırlı sayıda katılım ile düzenlendi. Lefkoşa'da bulunu Kuğulu Park'ta toplanan bazı sendika, dernek ve siyasi parti üyeleri kortej eşliğinde Sarayönü'ndeki ortak miting alanına yüründü. Yürüyüş sırasında, "1 Mayıs yaşıyor, yaşatacağız", "Sendikasız Çalışma Yasaklansın" yazılı pankartlar taşınırken, "birlik, mücadele, dayanışma" sloganları atıldı.

Sarayönü'ndeki miting alanında toplanılırken, yapılan ortak açıklamaların okuması ile 1 Mayıs gösterisi olaysız bir şekilde sona erdi.