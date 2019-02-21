Son Dakika Haberleri: KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro Festivali Düzenlencek - Girne

KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro Festivali Düzenlencek - Girne

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "1. Uluslararası Tiyatro Festivali" izleyicilerle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "1. Uluslararası Tiyatro Festivali" izleyicilerle buluşacak.

Girne Çatalköy Belediyesi tarafından düzenecek festivalde, Türkiye, Sırbistan, Fransa ve İtalya'dan toplam 15 tiyatro oyunu sahne alacak.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, festivalin KKTC'de bir ilk olduğunu, festival sayesinde tiyatronun halk ile buluşmasını sağlayacaklarını belirtti.

Festivalin, KKTC'nin tanıtımına katkı sağlayacağına işaret eden Hulusioğlu, ülkedeki diğer tiyatro gurupları ile kaliteli bir tiyatro festivali çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

1- 27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 1. Uluslararası Tiyatro Festivalinde oyunlar, Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:49 Kaynak: AA

Girne, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Farklı Cinayetten Aranan Arap Emrah Lakaplı Suç Örgütü Lideri Tutuklandı Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor

Maduro Hükümetinden Kritik Karar! Sınırlar Kapatılıyor AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 23:05:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'de 1. Uluslararası Tiyatro Festivali Düzenlencek - Girne
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]