KKTC'de 11 Cumhurbaşkanı adayı YSK'ya resmi başvurularını yaptı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 11 Ekim'de yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi için 11 aday Yüksek Seçim Kurulu'na gelerek adaylık başvurusu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs ile 11 Ekim'e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurularını yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4'ü parti adayı, 7'si bağımsız aday olmak üzere toplam 11 aday yarışacak. Seçimlere Cumhuriyetçi Türk Partisinden (CTP) Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisinden (UBP) Ersin Tatar, Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisinden (MDP) Fuat Türköz Çiner aday gösterildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Alpan Uz, Arif Salih Kırdağ, Rauf Denkrtaş'ın oğlu Serdar Denktaş, Ahmet Boran, Mustafa Ulaş ise bağımsız olarak seçimlere adaylığını koydu.

Akıncı'dan çözüm odaklı siyaset vurgusu

Sabah saatlerinde ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oldu. Akıncı Yüksek Seçim Kurulu'na eşi Meral Akıncı ile birlikte geldi. Başvurusunun ardından basına açıklama yapan bağımsız aday Akıncı 5 yıllık hizmet dönemini kendi içinde de değerlendirerek, vicdan muhasebesini de yaparak ve halkın çeşitli kesimlerinden gelen mesajları da değerlendikten sonra bu adaylığın gerekli olduğuna inanarak başvurusunu yaptığını söyledi. Önümüzdeki dönemde ne yapacağına ilişkin sorunun cevabının açık olduğunu dile getiren Akıncı, "Beş yıl boyunca öngördüğüm dört boyutlu siyasette yapmaya çalıştıklarımı daha fazlasıyla yapmaya çalışacağım" dedi.

Kıbrıs sorununda çözüm odaklı siyasete devam edeceğini, bunun alternatifinin ne olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Akıncı, "Halkımız da bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiği için çözüm odaklı siyasetten şaşmamak gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çözüm deyince de mümkün olan çözümün ne olduğunun adını açık ve net olarak koymamız lazım" ifadelerini kullandı. Akıncı "Bu Birleşmiş Milletler parametrelerinde öngörülen iki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federatif bir yapılanmadan başka bir şey değildir" dedi.

"Umarım seçimler en azami önlemler alınarak yapılır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman'a ise başvurusu sırasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın eşlik etti. Başvuru sonrası açıklama yapan Erhürman başvurusunun ülkeye hayırlı olmasını diledi. Erhürman seçimin kolay bir dönemde yapılmadığını, korona virüs tehlikesi altında yapılacağını kaydetti. "Umarım seçimler en azami önlemler alınarak yapılır" diyen Erhürman, seçimlerin Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürüne uygun gerçekleşmesi temennisinde bulundu. Erhürman seçim döneminde adayların birbiriyle uğraşacağı değil, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili fikirlerin ve görüşlerin yarışacağı bir dönem yaşanmasını temenni ederek, aslolanın demokrasi kültürüne zarar vermemek olduğunu kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar da eşi Sibel Tatar'la birlikte tamamladığı başvuru işlemlerinin ardından açıklama yaptı. Tatar, 11 Ekim'in Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu, Cumhurbaşkanlığı görevini alarak KKTC'nin hem ekonomik kalkınma ve gelişmesini hem de dünyayla bütünleşme ve hak ettiği yere ulaştırma hedefine taşımak istediğini söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay'a da başvurusu sırasında eşi Aliye Ummanel eşlik etti. Başvuru sonrası açıklama yapan Özersay, Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü var olma mücadelesini ileriye taşımak, haklarını en iyi şekilde savunmak ve bölgede "biz de varız diyebilmek" için aday olduğunu kaydetti. "Hep birlikte başaracağız" diyen Özersay, halkın bütün kesimlerinin sesini hem duyacağını hem de dünyaya duyuracağını, halkı birleştirecek ve halk menfaatini önde tutacak, ayrıca dik duracak bir cumhurbaşkanı sözü verdiğini vurguladı. "Başarmak için cesaret gerekir, bu seçim partiler üstüdür" diyen Özersay, "Güvendiğim tek şey halkın iradesi, gücü, kudretidir" diye konuştu.

"Az önce federasyon masasının selasını okuduk"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ise parti üyeleri ile birlikte YSK'ya davul zurna eşliğinde geldi. Arıklı başvuru sonrası yaptığı açıklamada, Adada çözüm uğraşlarında federasyon önerisini savunmadığını ifade ederek, "Az önce federasyon masasının selasını okuduk" ifadelerini kullandı. YDP olarak diğer partilerden Cumhurbaşkanlığı ile ilgili birçok konuda farklı düşündüklerini belirten Arıklı,politikalarını detaylı bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı ve Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, "Birileri ısrarla bu seçim sürecini Türkiye karşıtlığı ve Türkiye yandaşlığı yarışına çevirmek için uğraşmaktadır. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Bu sürecin sonunda bir kişi Cumhurbaşkanı seçilir ama ne Kıbrıs Türk halkı ne Türkiye ne de iki halk arasındaki ilişki kazanır. Kaybeden hepimiz oluruz" dedi. "Bu seçim hainlerle milliyetçiler arasında bir seçim değildir" diyen Denktaş, "Bu seçim Kıbrıs Türk halkını tümüyle kucaklaması gereken KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimidir" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA