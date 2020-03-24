KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor - Son Dakika Dünya

KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı.

KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Gözlem altında tuttuğumuz Alman misafirlerimizi ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz" dedi.

KKTC'de 14 gün önce bir Alman vatandaşında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bunun üzerine Almanların bulunduğu 3 otel karantina altına alındı. Almanya da vatandaşlarının 14 günlük süreden sonra ülkelerine gönderilmesini istedi. 840 Alman, karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün ülkelerine gönderilmeye başlandı.

TATAR: ALMAN TURİSTLER SAĞ SALİM ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR

Başbakan Ersin Tatar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz" dedi. Tatar, "Transferler gün boyunca devam edecektir. Karantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de yalnızca Alman turistlerin değil, ülkedeki tüm turistlerin bugün ayrılacağını söyledi.


Gazimağusa, Karantina, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:27 Kaynak: DHA

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