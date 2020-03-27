KKTC'de 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar , sokağa çıkma kararının bugün uygulamaya başlandığını söyledi. Başbakan Tatar, "Ziyamet, Balalan, Esenköy , Yeşilköy , Gelincik, Boltaşlı, Derince , Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'da 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararı, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir" dedi.KKTC'de 32 koronavirüs vakası bulunuyor.

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