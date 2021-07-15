KKTC'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Sela okunmasıyla başlayan program kapsamında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehitler için dua edildi.

Türkiye 'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından başkent Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen programa, Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı düzenlendi.

Kabus günleri akla geldi! Hatay Antakya ve Hassa'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti

Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı

"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti