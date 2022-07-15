Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunurken 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! KKTC'de '15 Temmuz Şehitlerini Yad' programı düzenlendi - Son Dakika

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