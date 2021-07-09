KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı, motor parçasının sökerken üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde yaşanan kazada, 15 yaşındaki Mahmut Gül çalıştığı tamirhanede motor parçasını söktüğü sırada aracın motoru üzerine düştü. Motorun altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika