KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başkenti Lefkoşa'da fener alayı düzenlendi. Etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra bakanlık bürokratları, bakanlık personeli ve gönüllü öğretmenler katıldı. Fener alayı sonunda Cumhuriyet Meclisi önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.