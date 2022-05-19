KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun saat 08.00'de Bayrak Radyo ve Televizyonundan (BRT) günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

Daha sonra başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, askeri erkan, belediye başkanları, kurum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Başçeri, Anıtkabir'den gelen toprağı Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yaptı.

"Mazlum halklar için ilham kaynağı olmuştur"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığını, "ya istiklal ya ölüm" sloganıyla yakılan istiklal meşalesinin dalga dalga Anadolu'ya yayıldığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin de atıldığını kaydetti.

Tatar, "İstiklal savaşlarının kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, aynı zamanda bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum halklar için de ilham kaynağı olmuş, Kıbrıs Türk halkı da İngiliz sömürge yönetiminde varoluşu ve özgürlüğü için verdiği mücadelede daha güçlü bir konum elde etmiştir." diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlere emanet ettiğini hatırlatarak gençlere verdiği öneme vurgu yapan Tatar, bu bilinçle kendilerinin de KKTC'de geleceği emanet edecekleri gençlere önem vermeleri gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın gençler ve Türk milleti için kutlu olması temennisinde bulunarak, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

KKTC'nin diğer ilçelerinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında törenler düzenleniyor.