KKTC'de 2 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

KKTC'de 2 kişide daha korona virüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 kişide daha korona virüs tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 kişide daha korona virüs tespit edildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları yeniden artmaya başladı. KKTC'de 75 gün sonra tespit edilen ilk vakanın ardından bugün 2 kişide daha korona virüs tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saatte 569 kişiye korona virüs testi yapıldığını aktarırken, 2 kişinin ise test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Pilli, vakaların KKTC'ye havayolu ile geldiğinin aktarırken, 1'inin Türk vatandaşı, diğerinin ise Kazakistan vatandaşı olduğunu açıkladı. Pilli, ülkede toplam vaka sayısının 3'e yükseldiğini ifade etti.


Bakan Pilli, her iki vakanın da hızlı bir şekilde başkent Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı, vakalar ile temas eden kişilerin ekipler tarafından takip edildiğini ve temaslı kişilerin gözlem altına alınmaya başlandığını duyurdu. Pilli, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de 2 kişide daha korona virüs tespit edildi - Son Dakika

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