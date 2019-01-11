KKTC'de 2 Kişiyi Yaralayan Ünlü İş Adamı Yeniden Hakim Karşısına Çıktı

- KKTC'de 2 kişiyi yaralayan ünlü iş adamı yeniden hakim karşısına çıktıLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz günlerde alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayan iş adamı Bulut Akacan, tutukluluk süresinin dolması ile bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

- KKTC'de 2 kişiyi yaralayan ünlü iş adamı yeniden hakim karşısına çıktı



LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz günlerde alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi yaralayan iş adamı Bulut Akacan, tutukluluk süresinin dolması ile bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkında 3 gün daha tutukluluk kararı verilen iş adamı, "Hükümet, yargı ve polise müdahale ediyor" dedi.

Geçtiğimiz gün turizm kenti Girne'de alacak verecek yüzünden korumalarıyla birlikte 2 kişiyi darp eden ünlü iş adamı Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan tutuklanmıştı. Akacan, geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden iş adamı, 3 günlük tutukluluk süresinin dolması nedeniyle ambulansla Girne Kaza Mahkemesine getirildi. Akacan, ambulanstan indirilip mahkeme salonuna götürülürken basın mensuplarına, "Hükümet, yargı ve polise müdahale ediyor. Bu işi siyasete çevirdiler. Şov yapıyorlar. Normal biri olsa 1 gün bile kalmaz. Hükümetin iki bakanı şov yapıyor" dedi.

Polisin soruşturmanın tamamlanması için 3 gün daha tutukluluk süresi istemesi üzerine mahkeme, ünlü iş adamı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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