KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" kutlamalarına katılmak için KKTC'ye gelen heyetleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk olarak yabancı parlamenter heyetiyle bir araya geldi.
Heyette Kuzey Makedonya Milletvekili
Enes İbrahim, eski Kırgızistan Meclis Başkanı
Cynbai Tursunbekov, Azerbaycan
Milletvekili Eldeniz Selimov, Ürdün
Senatosu Dostluk Grubu Başkanı Münir Sobar ve Türk- Çad
Dostluk Grubu Başkanı Ahmad Azaim Barkatallah yer aldı.
Akıncı, daha sonra sırasıyla İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti. Küçükakyüz'ü kabulde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da bulundu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, son olarak Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyeleriyle Demokrat Parti
Genel Başkanı Gültekin Uysal
'ı ayrı ayrı kabul etti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar
da bayram kutlamaları dolayısıyla ülkede bulunan aynı heyetleri kabul ederek görüştü.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise yabancı parlamenterler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erozan ile Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ü kabul etti.