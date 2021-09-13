Üye Girişi
KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı - Son Dakika

KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı

13.09.2021 11:49
KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2021-2022 eğitim öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2021-2022 eğitim öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde başladı.

Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana büyük ölçüde çevrim içi devam eden eğitim-öğretim sürecinde, yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesine bağlı 125 okulda bu sabah ilk ders zili çalarken, yarın ortaöğretim ve meslek liselerindeki öğrenciler maske-mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini alacak.

KKTC genelinde yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında, kamu ve özel okullar dahil, yaklaşık 53 bin öğrenci ile 5 bin 800 öğretmen okullara döndü.

Lefkoşa Gönyeli İlkokulunda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılış törenine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tatar, "Pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşanmıştır, KKTC bütün olumsuzluklara rağmen bu işi çok iyi yönetmiştir ve şu anda hep birlikte okullarımızdayız. Aşılanmayla bu mesele bu ölçüde aşılacaktır. Şu anda bütün okullarımızda yeni eğitim öğretim yılına başlayacak çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Onlar bizlerin geleceğidir, onlara güveniyoruz ve seviyoruz. En iyi eğitim almak sizlerin hakkıdır." dedi.

Öğrencilere okul yıllarının değerini bilmeleri yönünde tavsiyede bulunan Tatar, öğrencilere, bugünlerin hayatlarının en değerli ve mutlu günleri olduğunu söyledi.

Tatar, ailelerin ve KKTC'nin tüm imkanlarını öğrenciler için kullandığını ifade etti.

"Bu tabloyu görüp de heyecanlanmamak ve duygulanmamak mümkün değil"

Başbakan Saner, öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek, 2021-2022 yılında gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim sürecinin hayırlı olmasını diledi.

Saner, "Bu tabloyu görüp de heyecanlanmamak ve duygulanmamak mümkün değil. Bizler de çocukken, sizler gibi bu yollardan geçerek bu günlere kadar geldik. Bizleri de sizlerin olduğu gibi değerli öğretmenlerimiz yetiştirdi." dedi.

Geçen yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı sorunlarla uğraşmak noktasında büyük bir gayret gösterildiğinin altını çizen Saner, bugün bir özveri neticesinde hükümet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer katkı sağlayan kişilerin yoğun çalışmalarıyla bugün yüz yüze eğitime geçildiğini söyledi.

"Çocuklarımızın mutluluğunu yüzlerinden okunuyor. Hepsinin gözleri pırıl pırıl." diyen Saner, hiçbir modelin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını tecrübe ederek yaşadıklarını ve bunan sonraki dönemde hiçbir sıkıntı yaşanmaması adına tüm önlemleri alacaklarını ifade etti.

"Bu bir ekip işidir"

Bakan Amcaoğlu, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek, Gönyeli İlköğretim Okulunun ilk mezunlarından olduğunu kaydetti.

Bugün tam bir buçuk yıldır eğitime ve öğretime verilmiş aranın sona erdiğine ve çok önemli bir adım atıldığına işaret eden Amcaoğlu, emeği olan herkese teşekkür etti.

Amcaoğlu, "Bugün bu çocuklar burada toplanmışsa, 2021-2022 eğitim yılı her şeye rağmen başlayacak noktaya gelmişse, herkesin bu çorbada tuzu vardır, bu bir ekip işidir." dedi.

Protokol konukları, konuşmaların ardından öğrencileri sınıflarda ziyaret etti.

Öğrencilerin okula girerken ateşleri ölçülürken, sınıf içerisinde de dezenfektan kullandıkları görüldü.

Okullarda sıkı Kovid-19 denetimi yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak.

Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından, "Pandemi Kurulları" kurulacak ve bu kurullar Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacak.

Kovid-19 testi pozitif hasta ve temaslıların takibi Okul Pandemi Kurulu ve Sağlık Bakanlığının temas ekibinin istişaresi ile yürütülecek, Bakanlığın temas takip ekibinin onay vermediği herkes görevinin başında olacak.

Görülecek pozitif vaka durumunda, "Pozitif Vaka ile Temas Protokolü" devreye girecek. Bu protokol kapsamında öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler için evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler okula alınmayarak, test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yaptırmak üzere yönlendirilecek ve test sonucu negatif ise okula dönecek.

Yapılan taramalar sonucunda aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak. Temaslılar aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacak. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı
KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı
KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı
KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı
KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı

Yevgeniy Ziniçev, Pandemi, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti 12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık 12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! 12:20 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var 12:13 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı 11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz 11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış 11:18 Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak 11:00 Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak

Son Dakika Haberleri
13:19 Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti
12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti
12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık
12:19 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
12:17 İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor
12:12 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
12:00 Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı
11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı
11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti Fatih Terim, gol sevincini yaşayan Trabzonlu Cornelius'u tebrik etti         
13:20
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor         
12:17
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum         
11:28
4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı         
11:15
Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı         
10:21
Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı         
10:20
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 13:23:58. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement