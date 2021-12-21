KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

İlk tören, başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde gerçekleştirildi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar, milletvekilleri, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askeri erkan, muharip dernekler, şehit aileleri ve diğer yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre çelenkleri anıta sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, deftere şunları yazdı:

"Vatan bildiğimiz bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının onurunu, şerefini ve özgülüğü ile bağımsızlığını korumak uğruna, canlarınızı seve seve feda ederek şehadet mertebesine ulaştınız. Kıbrıs Türk halkını yok edip, Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmak için 58 yıl önce başlatılan Rum saldırılarına karşı Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde büyük direniş göstererek, Kıbrıs'ta Türk varlığını korurken, adanın Yunanistan'a bağlanmasını engellediniz. Canınız pahasına göstermiş olduğunuz büyük fedakarlık ve yürüttüğünüz destansı direniş sonrasında Kıbrıs Türk halkı bugün kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında egemen ve özgür olarak yaşamaktadır.

Siz aziz şehitlerimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Sonsuza kadar Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayacaksınız. Siz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk de anıt özel defterini imzaladı.

Törenler Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti

Lefkoşa'daki anma törenleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, dün Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen 11 Kıbrıs Türkü çocuk şehidin naaşını düzenlenen devlet töreniyle Atlılar Muratağa Şehitliğine defnedilmesi törenine katıldıklarını hatırlattı, tekrar başsağlığı diledi.

Ülkede birçok katliamın yaşandığını kaydeden Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Ada'nın Yunanistan'a bağlanması için yaptığı girişimleri "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Rum lider Makarios'un 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Ada'yı Yunanistan'a bağlamak için bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü açıkça ifade ettiğini hatırlatan Tatar, "O günden sonra Kıbrıslı Türkler soykırıma karşı kendi mücadelesini kurduğu teşkilatları, Türk Mukavemet Teşikatı ve Türkiye'nin de desteği ile sürdürmeyi başarmıştır. Çok acılar çektik, çok gözyaşları döktük ama hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Her zaman Toroslara baktık, Toroslardan gelecek olan müjdeye baktık." dedi.

Tatar, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına, özgürlüğüne, hürriyetine ve onurlu yaşama kavuştuğunu vurguladı.

Şehitlerin fedakarlıkları neticesinde bir devlet doğduğunu ve şu anda Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür ve hür bir şekilde yaşadığını kaydeden Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa "iki ayrı egemen devletin iş birliği temelinde" olabileceğini söyledi.

"Bu mücadelede ana vatan Türkiye her zaman yanımızda olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Esas olan devlet, egemenlik, bağımsızlık, Türkiye ile kopmaz bağlarımızın daha da pekiştirilmesidir." diyen Tatar, salgının ve ekonomik krizin getirdiği sıkıntılara rağmen devleti ve birlikle beraberliği korumanın önemine vurgu yaptı.

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, programda yaptığı konuşmada, bugün tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen 21 Aralık 1963 olaylarının 58. yıl dönümü olduğuna işaret ederek 21 Aralık günüyle başlayan olaylar hakkında bilgi verdi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise 21 Aralık'ın, acıların yaşandığı gün olması yanında, Kıbrıs Türklerinin Ada'da var olabilmek için kahramanca mücadele ettiği gün olarak da tarihe kazındığını vurguladı.

Tören, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryosuyla tamamlandı.

AKM'deki törene, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.