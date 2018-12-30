KKTC'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
17 dakika önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
KKTC polisi, şüphe üzerine Gazimağusa Limanı'na gelen bir yük gemisinde bulunan iki tıra operasyon düzenledi.
Operasyonda tırların birinin dorsesinde ülkeye yasa dışı yollarda girmeye çalışan Suriyeli 21 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan kaçak göçmenlerden ikisinin, tedavi amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:55 Kaynak: AA
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